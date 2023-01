Resto al Sud, in Sicilia finanziati 2.192 progetti con quasi 154 milioni di investimenti

Con 2.192 progetti finanziati, che hanno attivato quasi 154 milioni di euro di investimenti sul territorio e creato o salvaguardato 8.000 posti di lavoro, ottimi risultati per la Sicilia nel bilancio dei primi 5 anni di Resto al Sud, l’incentivo di Invitalia che sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e libero professionali da parte di chi ha un’età compresa tra i 18 e i 55 anni.

A Palermo sono stati finanziati 699 progetti con oltre 52 milioni di euro, creando un’occupazione che supera le 2.800 unità; seguono Catania e Messina con 334 e 317 progetti approvati e finanziati rispettivamente con oltre 24 milioni di euro e quasi 21 milioni di euro (1.310 e 1.039 nuovi posti di lavoro).

Attivo dal 2018, l’incentivo è operativo oggi per gli under 56 in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, nelle aree del cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Marche, Umbria) e nelle isole minori lagunari e lacustri del Centro-Nord. Le domande possono essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma web di Invitalia. Non ci sono bandi, scadenze o graduatorie. I progetti vengono valutati in ordine cronologico di arrivo entro 60 giorni dalla data di presentazione.

