Rfi: approvato progetto definitivo 'Ferrandina-Matera'

POTENZA, 29 LUG - La realizzazione della nuova linea ferroviaria Ferrandina - Matera La Martella "compie un importante passo avanti con l'approvazione del progetto definitivo da parte della Commissaria straordinaria di Governo per l'opera, Vera Fiorani". La Città dei Sassi è l'unico capoluogo di provincia non collegato direttamente con la rete ferroviaria nazionale. In un comunicato diffuso dall'ufficio stampa delle Ferrovie dello Stato è specificato che "il progetto della nuova linea permetterà di collegare la città di Matera all'infrastruttura ferroviaria nazionale attraverso una linea elettrificata di 20 chilometri a binario unico. La stazione di Matera La Martella sarà servita sia da un collegamento diretto con la stazione di Ferrandina, sia da un collegamento verso Nord attraverso la nuova bretella di collegamento con la linea Battipaglia - Potenza - Metaponto". Il progetto "consentirà inoltre - è scritto nella nota - di istituire collegamenti ferroviari di lunga percorrenza tra Matera e il sistema di Alta velocità e di potenziare l'offerta di trasporto pubblico locale sul territorio in termini di frequenza e qualità. L'investimento complessivo per la realizzazione dell'opera è di circa 430 milioni di euro, finanziati anche con risorse Pnrr. All'approvazione del progetto definitivo farà seguito nei prossimi giorni l'avvio delle procedure negoziali, segnando così un importante traguardo nello sviluppo dell'intervento la cui attivazione è prevista entro il 2026".

