Ricerca e sviluppo, -1,2% di investimenti nel 2021 in Italia

ROMA, 12 OTT - Gli investimenti in ricerca e sviluppo, software, beni di proprietà intellettuale in Italia hanno mostrato una minore reattività al ciclo economico del 2021 e la loro quota ha subito una brusca contrazione, attestandosi rispettivamente al 7,8%, 8,4% e 16,7%, con una diminuzione di 1,2, 1,1 e 2,4 punti percentuali rispetto al 2019. Nel 2020, la spesa in ricerca e sviluppo è diminuita in valore assoluto rispetto all'anno precedente, pur registrando un aumento della sua intensità pari al 1,51% del Pil. Lo rivela l'Istat nel suo Rapporto sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell'Agenda 2030 dell'Onu.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA