Rifinanziata la Cig Covid per altre 13 settimane e prorogato il blocco dei licenziamenti nelle Pmi

Nel decreto che domani andrà in Cdm ci sarà il rifinanziamento di altre 13 settimane di cig Covid. A renderlo noto è il segretario della Cgil Landini dopo l’incontro con Draghi a

Palazzo Chigi. «Sarà poi potenziata e affrontata la sospensione delle attività dove non sono rispettate le norme sulla sicurezza sul lavoro ed è molto importante: oggi c'era una soglia del 20% di lavoro nero, viene abbassata al 10% e sono individuate le casistiche che permettono da subito di poter sospendere le attività». «Sarà possibile da dopodomani sospendere subito l'attività delle aziende non regolari che dovranno mettersi a norma e pagare la retribuzione ai lavoratori. Ci sono anche le assunzioni e il coordinamento all’Ispettorato», spiega il segretario della Uil, Bombardieri.

Il decreto che sarà varato domani prevede anche la proroga del blocco dei licenziamenti nelle pmi fino al 31 dicembre.

