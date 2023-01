Risale a novembre il fatturato industriale, +0,9% sul mese

ROMA, 27 GEN - Dopo due mesi di flessioni, il fatturato dell'industria torna a crescere a novembre 2022 in termini congiunturali. Nel mese si stima infatti che, al netto dei fattori stagionali, aumenti dello 0,9%, registrando una dinamica positiva su entrambi i mercati (+0,6% sul mercato interno e +1,3% su quello estero). Lo indica l'Istat. Su base annua, corretto per gli effetti di calendario, il fatturato totale cresce dell'11,5%, con incrementi del 10,1% sul mercato interno e del 14,3% su quello estero. Tra i raggruppamenti principali di industrie, l'aumento tendenziale più alto è per l'energia (+19,5%). Su base mensile, invece, per l'energia si registra una flessione dell'1,8%.

