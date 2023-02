Risorse e progetti per la SICILIA - diretta streaming

Pubblicità

il Presidente Giovanni Gorno Tempini e l'Amministratore Delegato Dario Scannapieco hanno il piacere di invitarla all'evento "Risorse e progetti per la Sicilia", che si terrà venerdì 17 febbraio 2023 alle ore 15:00 presso il Teatro Massimo (piazza Giuseppe Verdi), con la partecipazione del Sindaco Roberto Lagalla e dell'Assessore Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo Elvira Amata.

L'evento, tappa siciliana del roadshow CDP dedicato a imprese e amministrazioni pubbliche, sarà un'occasione di confronto sullo sviluppo sostenibile del territorio.

Agenda



14:30 Accredito



15:00 Saluti di apertura, Giovanni Gorno Tempini, Presidente CDP



15:10 Interventi istituzionali, Roberto Lagalla, Sindaco di Palermo



15:20 Le sfide dello sviluppo sostenibile in Sicilia, Introduce Simona Camerano, Responsabile Scenari Economici e Strategie Settoriali CDP

Ne discutono: Dario Scannapieco, Amministratore Delegato CDP Regina Corradini D'Arienzo, Amministratore Delegato Simest Alessandro Albanese, Presidente Confindustria Sicilia Paolo Amenta, Presidente ANCI Sicilia



16:00 La cultura come leva di crescita per la Regione Raffaele Bonsignore, Presidente Fondazione Sicilia Marco Betta, Sovrintendente del Teatro Massimo di Palermo



16:20 Conclusioni Elvira Amata, Assessore Regionale al Turismo, sport e spettacolo



16:30 Fine dei lavori



Modera: Marco Battaglia, Responsabile Comunicazione, Identità e Contenuti CDP

Investimenti a favore di imprese e enti pubblici della Sicilia, attività di rinegoziazione dei mutui e di advisory sui fondi del PNRR per progetti dedicati alla città e alla regione. Queste alcune delle iniziative che Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha realizzato negli ultimi anni nel territorio siciliano.

Operatività che continuerà a essere garantita e rafforzata grazie all’inaugurazione del nuovo ufficio territoriale di Palermo, il primo nella Regione, che permetterà a Cassa di essere ancora più vicina al territorio e alle comunità locali.



In occasione dell’apertura, ha fatto tappa a Palermo il Roadshow di CDP, evento itinerante che ha l’obiettivo di presentare gli strumenti e i progetti del Gruppo a favore di imprese e Pubblica Amministrazione per affrontare le sfide legate allo sviluppo sostenibile, all’implementazione del PNRR, alla rigenerazione urbana, alla digitalizzazione e al miglioramento della coesione sociale.

Nel corso dell’appuntamento odierno presso il Teatro Massimo insieme a Giovanni Gorno Tempini, Presidente di CDP, e Dario Scannapieco, Amministratore Delegato e Direttore Generale di CDP, sono intervenuti tra gli altri Regina Corradini d’Arienzo, Amministratore Delegato di Simest, Elvira Amata, Assessore Regionale al Turismo, Roberto Lagalla, Sindaco di Palermo, Raffaele Bonsignore, Presidente Fondazione Sicilia, Paolo Amenta, Presidente ANCI Sicilia, Alessandro Albanese, Presidente Confindustria Sicilia e Marco Betta, Sovrintendente del Teatro Massimo di Palermo.



Dopo le tappe di Napoli, Brescia, Venezia, Firenze e Palermo, il Roadshow di CDP proseguirà con Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Genova, Torino e Verona.



L’inaugurazione del nuovo ufficio di Palermo si inserisce nel più ampio progetto di Cassa di presenza sul territorio, che ha portato alla creazione di 27 uffici per garantire una copertura di tutte le Regioni italiane e per cogliere al meglio le esigenze di imprese e Pubblica Amministrazione. Anche per rafforzare le storiche collaborazioni con attori chiave come Regioni, Fondazioni Bancarie, Istituzioni Finanziarie e Associazioni di categoria. La rete dei 27 uffici è quasi completata, ad eccezione di quello di Cagliari la cui apertura è prevista nel corso del 2023.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA