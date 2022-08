Risparmio: Fabi, patrimonio famiglie supera 5.256 miliardi

MILANO, 26 AGO - Supera quota 5.256 miliardi di euro la ricchezza finanziaria degli italiani a fine 2021, cresciuta di quasi 1.700 miliardi (+50%) nell'ultimo decennio. E' quanto si legge in una ricerca della Fabi da cui emerge che "la liquidità resta la forma preferita di allocazione del risparmio". Il contante è cresciuto di 509 miliardi (+45%) a quoota1.629 miliardi, con la percentuale di denaro lasciato su conti correnti e depositi stabile al 31% del totale delle masse. In forte calo le obbligazioni (-67% a 233 miliardi di euro), mentre crescono le polizze assicurative (+78% a 1.213 miliardi miliardi), che coprono il 23% dei risparmi complessivi. È il quadro, sottolinea la Fabi "a dieci anni dal 'Whatever it takes' dell'allora presidente della Bce Mario Draghi per salvare l'euro".

