Russia: indice manifatturiero scende a 44,minimi da due anni

MILANO, 01 APR - L'indice destagionalizzato S&PGlobal Russia Manufacturing Purchasing Managers' Index™ (Pmi) ha registrato 44,1 a marzo, in calo rispetto al 48,6 di febbraio. Si segnala un brusco "declino delle condizioni operative in tutto il settore manifatturiero russo da quasi due anni". A guidare la flessione sono state le diminuzioni della produzione e dei nuovi ordini. Le aziende hanno continuato a tagliare posti di lavoro, con un calo dell'occupazione che è scesa al ritmo più rapido in quasi due anni. Gravi carenze di materiale, con l'impennata dei prezzi dei fornitori ha portato al più veloce aumento dei dei costi di input nella storia".

