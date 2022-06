Ryanair, per l'Italia non prevediamo disagi da sciopero

CAGLIARI, 23 GIU - Ryanair non prevede molti disagi per la giornata di sciopero di sabato: "È indetto da sindacati che non hanno rappresentatività in Ryanair - ha detto il country manager Mauro Bolla a Cagliari per i 15 anni della base della low cost - ora vediamo quante saranno le adesioni anche di chi non ha un sindacato di appartenenza. Un piano di emergenza? Noi pensiamo sempre alla situazione migliore non alla peggiore. Bisogna tenere presente che questo riguarda la situazione in Italia, ma lo sciopero è anche europeo".

