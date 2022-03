S&P taglia rating a 4 banche russe, anche filiale Unicredit

MILANO, 01 MAR - S&P ha tagliato il rating di quattro banche russe: si tratta delle controllate in Russia dell'austriaca Raiffeisenbank e di Unicredit, oltre che delle russe Gazprombank e Alfa-Bank. Il rating, riporta Bloomberg, è stato messo sotto osservazione con implicazioni negative in quanto le banche devono affrontare accresciuti rischi geopolitici ed economici. "A nostro avviso l'escalation della tensione tra Russia e Ucraina, le operazioni russe in Ucraina e l'ampiamento delle sanzioni contro la Russia potrebbero portare a condizioni che alla fine destabilizzeranno l'economia russa e il sistema finanziario".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA