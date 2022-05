Saipem: commessa in Brasile per il drone sottomarino Flat-Fish

MILANO, 24 MAG - Il drone sottomarino di Saipem Flat Fish verrà impiegato in Brasile per l'ispezione di giacimenti di Shell e Petrobras. Lo annuncia il gruppo di San Donato Milanese che si è aggiudicato il contratto per due progetti pilota per l'ispezione di altrettanti giacimenti in acque ultra-profonde, gestiti rispettivamente dalle due compagnie energetiche. Progetti che - viene spiegato in una nota - "costituiscono un pilota e fanno parte del programma di ricerca e sviluppo di Anp, l'agenzia nazionale brasiliana per il petrolio, il gas naturale e i biocombustibili". L'obiettivo è di qualificare il drone per eseguire ispezioni senza equipaggio e senza navi, supportando le campagne di monitoraggio e manutenzione delle infrastrutture sottomarine". Per condurre le operazioni Saipem ha implementato il drone FlatFish attraverso la fase di industrializzazione con lo scopo finale di abilitare le operazioni in acque profonde, ad oltre 2.000 metri di profondità, potenziando le sue caratteristiche basate sull'intelligenza artificiale e le sue capacità di navigazione e monitoraggio. A guidare le attività che dureranno 12 mesi sarà Sonsub, il "centro di eccellenza" di Saipem per le tecnologie subacquee e la robotica. Una prima fase prevede i test intermedi del drone in acque poco profonde, che verranno effettuati presso la base Saipem di Trieste con il supporto del dipartimento di ingegneria di Sonsub in Brasile. La seconda fase invece è quella dell'impiego del drone nelle acque brasiliane nel terzo trimestre del 2022.

