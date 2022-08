Saipem: nessun accordo firmato da Caio per lasciare gruppo

MILANO, 10 AGO - L'amministratore delegato di Saipem Francesco Caio non ha firmato nessun accordo per lasciare il gruppo. Lo afferma un portavoce della società contattato dall'ANSA a seguito di indiscrezioni di stampa secondo le quali il manager potrebbe lasciare in settembre per passare il testimone all'attuale direttore generale Alessandro Puliti, che lo ha affiancato su indicazione di Eni nel mettere a punto la manovra finanziaria per colmare il rosso di 2,4 miliardi di euro dell'esercizio 2021.

