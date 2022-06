Saipem: nuovo terremoto in Borsa, -21,81% in chiusura

MILANO, 24 GIU - Nuovo terremoto per Saipem in Piazza Affari a due giorni dall'avvio dell'aumento di capitale da 2 miliardi di euro. Il titolo, dopo le precisazioni richieste dalla Consob per il via libera al prospetto informativo, ha lasciato sul campo il 21,81% a 23,7 euro. Rispetto ai 90,2 euro di inizio anno il calo è stato di quasi il 74%. In termini di capitalizzazione sono stati bruciati oltre 1,41 miliardi di euro, più della metà dell'importo richiesto per l'aumento.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA