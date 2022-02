MILANO, 24 FEB - Avvio pesantissimo per Saipem in Piazza Affari, nel pieno del tracollo dovuto all'attacco russo in Ucraina. Dopo i preliminari sul 2021 il titolo cede il 9,18% (più del doppio dell'indice di riferimento) a 0,91 euro, portandosi per la prima volta sotto la soglia di 1 euro per azione.

