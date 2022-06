Saipem sprofonda in Borsa, -9,5%

MILANO, 24 GIU - Saipem sprofonda ancora in Borsa, ora vale 27,41 euro (-9,5%) dopo aver perso in una sola settimana oltre il 27 per cento. Consob ha dato il via libera al prospetto sull'aumento che potrà così partire lunedì prossimo ma ha voluto che fossero evidenziati i rischi, tra questi le caratteristiche di forte diluizione e la forte volatilità del prezzo delle azioni che potrebbe verificarsi durante l'operazione. Da inizio anno il gruppo ha perso il 68%. Negli ultimi giorni il crollo è stato determinato dallo sconto del 30% per l'aumento di capitale. Al mercato non è infatti piaciuto lo sconto sul prezzo teorico ex-diritto (Terp) riconosciuto da Saipem, inferiore però al taglio di altre operazioni. Tralasciando il fatto che lo sconto sul Terp indica la perdita di valore che registra un socio che sottoscrive integralmente l'aumento pro-quota, secondo alcune spiegazioni circolate nelle sale operative, sul titolo ha pesato l'aumento inscindibile, che si perfezionerà solo con la sottoscrizione integrale dell'offerta, rendendo le azioni indisponibili prima di quella data a chi le compra. L'esito dell'aumento sarà annunciato da Saipem entro il 15 luglio, con un successo garantito, visto che i soci Eni e Cdp acquisteranno integralmente la loro parte, pari a circa il 44%, mentre il resto è coperto dalle banche. Con l'aumento Saipem ritiene di poter raggiungere un livello di patrimonializzazione "congruo" e archiviare definitivamente il rosso da 2,4 miliardi del 2021, per poter quindi realizzare gli obiettivi fissati nel Piano Strategico 2022-2025.

