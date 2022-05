Saipem: valuta cooperazione sui parchi eolici marini con Havfram

MILANO, 30 MAG - Saipem, Havfram Holding e Hvas Invest Kappa (gruppo HitecVision) hanno sottoscritto un accordo non vincolante per valutare una potenziale cooperazione nel settore dello sviluppo e della costruzione di parchi eolici galleggianti su acque profonde (offshore). Lo annuncia il Gruppo di San Donato Milanese sottolineando che "l'obiettivo è di costruire una proposta di valore congiunta attraverso l'integrazione di un più ampio spettro di servizi di costruzione e operativi, basata sulle reciproche aree di competenza ed expertise delle parti". In particolare, la collaborazione tra Saipem ed Havfram si baserà, da un lato, sul "modello agile" e sull'esperienza di quest'ultima nell'installazione di impianti galleggianti e sulle capacità, le competenze e l'esperienza di Saipem nell'esecuzione di progetti eolici Epci (ingegneria, fornitura, costruzione e installazione). L'iniziativa - sottolineano in Saipem - è "coerente" con il Piano Strategico 2022-2025 in quanto volta a "rafforzare la proposizione di valore di Saipem per il mercato eolico, individuando nuove e più profittevoli modalità esecutive, organizzative e gestionali attraverso anche l'integrazione di mezzi navali di ultima generazione quali i Jackup". L'accordo rientra inoltre tra gli obbiettivi di Havfram di "accelerare la crescita della propria capacità di fornire servizi Epci nell'ambito dell'eolico offshore". Da subito le parti provvederanno alla costituzione di un 'team congiunto', con l'obiettivo di "approfondire gli aspetti tecnici, organizzativi, finanziari e valutativi della possibile cooperazione" ed arrivare alla definizione dettagliata di un eventuale "modello di business completo del relativo accordo operativo entro la fine del terzo trimestre di quest'anno".

