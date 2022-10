Sala: 'Illuminazione delle strade, un'ora al giorno in meno'

MILANO, 12 OTT - "Da fine mese diminuiremo di un'ora al giorno l'illuminazione stradale con prevalenza al mattino". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che in un video sui social illustra le azioni del Comune per combattere il caro energia. Il sindaco conferma lo smart working il venerdì per alcuni dipendenti pubblici. "Abbiamo definito la formula con i sindacati - dice -. Chiuderemo alcuni uffici comunali il venerdì così da essere a ridosso del weekend e prolungare l'effetto positivo dello spegnimento degli impianti". Previsto un taglio del "funzionamento degli impianti di climatizzazione in alcuni edifici e delle pompe di acqua di falda". "I dipendenti che potranno utilizzare un giorno di lavoro agile saranno quindi invitati a farlo - spiega Sala a proposito dei dipendenti comunali -; chi non potrà, sarà dislocato in near working nelle sedi che resteranno sempre aperte, come ad esempio quella di via Larga. Questa misura riguarderà in modo limitatissimo gli uffici aperti al pubblico".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA