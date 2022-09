Salone nautico: a Genova 1000 barche e 170 novità

GENOVA, 14 SET - Oltre mille imbarcazioni, 998 brand, 168 novità: sono alcuni dei numeri della 62esima edizione del Salone Nautico di Genova che aprirà i battenti dal 22 al 26 settembre e consolida numeri importanti per il settore: una crescita record del 30% del fatturato 2021, secondo le stime e un export di imbarcazioni italiane nel mondo che da marzo 2021 ad aprile 2022 ha superato i 3,3 miliardi, il massimo storico. E i cantieri hanno ordini in alcuni casi fino al 2024. "Sulla scia del futuro" è il claim di questa edizione che è quella "del consolidamento" ha detto il presidente di Confindustria Nautica Saverio Cecchi presentando l'evento. "A otto giorni dall'inizio i biglietti già venduti sono il 37,3% in più rispetto all'anno scorso - ha aggiunto Cecchi -. Sarà un salone bellissimo anche nelle difficoltà per i lavori del Walterfront che quando sarà pronto significherà duecento posti in più". Gli spazi espositivi, oltre 200 mila metri quadrati, sono comunque aumentati complessivamente del 3,7% e in acqua del 5,2% e ci sarà una nuova banchina a disposizione dei tre brand Sanlorenzo, Ferretti e Azimut. E sarà anche un Salone all'insegna della sostenibilità, con un'azienda che ne misurerà la "carbon footprint".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA