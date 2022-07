Salone nautico Genova: iniziata prevendita biglietti

GENOVA, 04 LUG - E' iniziata la prevendita online dei biglietti del 62/mo Salone nautico internazionale di Genova, in programma dal 22 al 27 settembre nella nuova aerea fieristica in costruzione del Waterfront di Levante progettata dall'architetto Renzo Piano. La manifestazione organizzata da Confindustria Nautica è già sold-out in termini di adesioni di espositori italiani e internazionali. Oltre 200.000 i metri quadrati di superficie espositiva tra terra e acqua, 1.000 le imbarcazioni in mostra, una ricca agenda di eventi e workshop. È possibile effettuare l'acquisto dei biglietti esclusivamente online sul sito salonenautico.com al costo di 18 euro + 1 euro di diritti di prevendita, mediante carta di credito e, da quest'anno, tramite Apple Pay e Google Pay.

