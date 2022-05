Salone Risparmio: al via domani, balzo iscritti a 14.500

MILANO, 09 MAG - Uno sviluppo economico sostenibile e digitale che mette al centro le persone, il capitale umano. E' questa la principale sfida del futuro a cui vuole rispondere il Salone del Risparmio 2022, che aprirà i battenti domani al Mico di Milano con 14.500 iscritti, 140 marchi e 400 speaker che animeranno le 125 conferenze in programma. In un momento cruciale per il panorama politico ed economico mondiale, durante la tre giorni non potranno mancare molti momenti di confronto sugli equilibri geopolitici ed economici futuri. Ad inaugurare la manifestazione sarà il presidente di Assogestioni, Carlo Trabattoni, nella conferenza plenaria di apertura dal titolo "Umano, responsabile, digitale", durante la quale verrà esplorato il contesto in cui oggi l'industria del risparmio gestito e tutte le attività economiche vengono chiamate a ripensare i propri modelli perseguendo obiettivi di impatto sulla società. Il dibattito sarà animato anche dall'intervento di Rachel Botsman, Trust Expert e Author Lecturer della Oxford University, che affronterà il tema della fiducia e le leve attraverso le quali questa viene costruita. Attesi, tra gli altri, gli interventi del ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, e della ministra per le Pari Opportunità, Elena Bonetti, che accenderà un faro anche sulla parità di genere nelle Sgr. Alla dodicesima eidizione del Salone si celebrano anche i 75 anni dalla nascita della Costituzione italiana, che individua nella tutela del risparmio uno dei principi fondamentali della cosiddetta "Costituzione economica", con la presentazione di un francobollo dedicato al risparmio gestito. Ampio spazio, poi, all'educazione finanziaria, perché, la consapevolezza finanziaria delle famiglie, accanto alla stabilità degli investimenti - secondo Assogestioni - è la base per favorire il sostegno all'economia e lo sviluppo sociale del Paese.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA