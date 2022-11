Salvini, nuovo codice appalti in Cdm entro inizio dicembre

MILANO, 23 NOV - "Stiamo lavorando al nuovo codice degli appalti per portarlo in Consiglio dei ministri entro l'inizio di dicembre". Lo afferma il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. "Agli uffici ho dato mandato di tagliare almeno la metà del contenuto della proposta di codice", aggiunge Salvini intervenendo all'assemblea dell'Anci in corso a Bergamo. "Sul trasporto pubblico locale non c'è ancora la cifra finale, ma sarà di almeno 500 milioni", spiega il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti a proposito dello stanziamento in manovra per il settore, aggiungendo che al ministero in vista della legge finanziaria si lavora anche per 400 milioni a favore di Milano-Cortina 2026.

