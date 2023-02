Salvini, sparare a scuola non mi sembra idea illuminata

ROMA, 07 FEB - "Non mi sembra illuminata come idea". Così il leader della Lega e vicepremier, Matteo Salvini, commenta su Radio Capital l'articolo de La Stampa sulla proposta del sottosegretario alla presidenza Giovanbattista Fazzolari. "Con tutto l'amore e il sostegno al tiro sportivo, ai poligoni, alla passione, allo sport e al business, io sto lavorando da ministro per portare l'educazione stradale nelle scuole perché 3.000 morti all'anno sulle strade sono troppi. Più che sparare - afferma Salvini -porterei nelle classi l'educazione stradale, lascerei perdere l'educazione al tiro".

