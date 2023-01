Salvini, Zelenski a Sanremo? Spero resti riservato alla musica

ROMA, 26 GEN - "Speriamo che Sanremo rimanga il festival della canzone italiana e non altro". Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, alla luce dell'annuncio dell'intervento, con un video messaggio, del presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky al Festival di Sanremo. "Avranno fatto le loro valutazioni, quello che spero è che la guerra finisca il prima possibile e che il palcoscenico della città dei fiori rimanga riservato alla musica", dice Salvini, aggiungendo che se avrà tempo di guardare il Festival "sarà per ascoltare canzoni e non per ascoltare altro" qualcosa che penso tutti si aspettano.

