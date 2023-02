Sanremo: ricerca EY, il Festival genera 186 milioni

MILANO, 10 FEB - L'impatto totale positivo di questa edizione del Festival di Sanremo è di 186 milioni. Lo afferma una ricerca di EY, secondo la quale la fetta maggiore viene dalle spese pubblicitarie e degli sponsor, pari a 133 milioni, mentre gli investimenti per l'organizzazione sono di 41 milioni, con la presenza di spettatori e professionisti che genera circa 12 milioni. Secondo la ricerca, i posti di lavoro 'full time equivalent' attivati sono pari a oltre 1.100 addetti, di cui circa 750 derivanti dagli effetti indiretti e indotti. I settori che ricevono i benefici maggiori grazie all'attivazione delle catene di fornitura sono quelli pubblicitari, il food&beverage e l'hospitality. "Nella nostra analisi abbiamo considerato non solo l'impatto delle spese organizzative, dei ricavi da pubblicità e sponsor, e della presenza sul territorio di spettatori e addetti ai lavori - commenta Mario Rocco, partner EY, valuation, modelling and economics leader - ma anche gli impatti indiretti e indotti che l'evento è in grado di generare attraverso l'attivazione delle catene di fornitura". L'effetto 'moltiplicatore' del giro di affari è pari a circa 2,5 euro di impatto positivo sull'economia per ogni euro investito e "si prescinde, inoltre, da effetti difficili da stimare ma sicuramente importanti relativi all'effetto trascinamento sull'industria discografica nel mercato fisico e digitale", conclude Rocco.

