Saranno abbattuti con elettroshock animali Sfattoria

ROMA, 12 AGO - Dovrebbero essere abbattuti con l'elettroshock i circa 140 tra maiali e cinghiali ospiti nella "Sfattoria" il santuario nei pressi di Roma che si occupa di salvare gli animali o maltrattati o recuparati in zone urbane. Il Tar del Lazio ha infatti rigettato il ricorso presentato dall'associazione contro la decisione della Asl 1 di Roma che pochi giorni fa gli ha notificato un'ordinanza di abbattimento perche' gli animali si trovano in zona rossa. Ma - spiegano dalla Sfattoria - "tutti i nostri animali sono tutti controllati, microchippati, assolutamente sani e iscritti in banca dati nazionale come Pet. Non possono abbatterli".

