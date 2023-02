Schnabel, potrebbe servire azione più forte anti-inflazione

ROMA, 17 FEB - C'è il rischio che i mercati sottostimino l'inflazione. A lanciare l'allarme è Isabel Schnabel membro del direttorio Bce. "Siamo ancora lontani dal poter cantare vittoria", ha detto in un'intervista, secondo quanto riporta Bloomberg. La reazione dell'economia agli aumenti dei tassi di interesse potrebbe rivelarsi più debole che in precedenza, e se questo traspare, "potremmo dover agire con più forza", ha detto. Considerato il livello attuale e "il livello e la persistenza dell'inflazione sottostante, un rialzo dei tassi di 50 punti base" per il mese di marzo "è necessario in base a praticamente tutti gli scenari plausibili al fine di riportare l'inflazione al 2%", ha aggiunto. Ieri Fabio Panetta, membro del Comitato esecutivo della Bce, aveva invece frenato, evocando per la politica monetaria "il rischio di una restrizione eccessiva".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA