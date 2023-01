Sciopero dei benzinai al via da stasera alle 19: durerà fino a giovedì

Comincia stasera alle 19 (alle 22 sulla rete autostradale) lo sciopero di due giorni dei benzinai. Lo sciopero si concludera il 26 gennaio sempre alla stessa ora. La Commissione di garanzia ha confermato la sua regolarità, ma ha anche chiesto alle associazioni di categoria “di valutare l'opportunità di ridurre la durata complessiva della chiusura degli impianti”. I distributori di carburante rimarranno dunque chiusi dalle 19 del 24 gennaio alle 19 del 26 gennaio 2023. Poiché il servizio di rifornimento carburante è considerato un servizio essenziale, anche durante lo sciopero del 25 e del 26 gennaio, la categoria deve garantire un minimo di stazioni di servizio aperte. In caso di sciopero deve infatti essere mantenuto in servizio sulla rete stradale urbana ed extraurbana un numero di stazioni di rifornimento non inferiore al 50%. In genere si tratta degli impianti completamente automatizzati, dove non c'è personale. Sull'autostrada le stazioni di servizio aperte devono essere una per ogni cento chilometri. Ci sono poi altri impianti che potrebbero risultare aperti durante i due giorni di stop. Si tratta di quei distributori gestiti direttamente dalle compagnie petrolifere tramite gli appalti in servizi.

