Scommesse sulle banche centrali, rally delle Borse. Parigi +3,4%

MILANO, 04 OTT - Volano le Borse europee e corrono i future su Wall Street con il mercato che scommette che le banche centrali dovranno darsi una calmata e rallentare il passo della stretta monetaria, che potrebbe aver raggiunto il suo picco. Parigi sale del 3,4%, Francoforte del 3,2%, Milano del 2,8% e Londra dell'1,9% mentre New York si scalda per il secondo giorno di rally, con i future sul Nasdaq in rialzo del 2,2% e quelli sull'S&P 500 dell'1,8%. Calo a doppia cifra per tutti i rendimenti dei titoli di Stato: il Btp scende di 16 punti al 4,06%, con uno spread con il Bund a 228 punti. Giù di 16 punti anche i gilt britannici, che rendono il 3,77%

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA