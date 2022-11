NEW YORK, 11 NOV - Scossone nel mondo cripto. La piattaforma cripto Ftx avvia il processo del Chapter 11, la bancarotta assistita. E' quanto si legge in una nota, in cui si annuncia che l'amministratore delegato Sam Bankman-Fried si è dimesso.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA