Scuole pubbliche green a Roma nel 2030, accordo Comune-Gse

ROMA, 03 FEB - Tutte le scuole pubbliche di Roma saranno green entro il 2030 grazie ad un accordo tra Roma Capitale e Gse, il Gestore dei Servizi Energetici. In particolare, il sindaco Roberto Gualtieri e l'amministratore unico del Gse Andrea Ripa di Meana hanno firmato un protocollo d'intesa "per promuovere la diffusione degli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico e delle fonti rinnovabili, degli impianti per l'economia circolare". Lo rende noto un comunicato congiunto. Il Gse, società del ministero dell'Economia che in Italia promuove lo sviluppo sostenibile, darà supporto al Comune nella programmazione degli interventi di riqualificazione dell'edilizia pubblica. In particolare, "l'accordo mira a promuovere i driver della transizione ecologica in primis negli edifici scolastici e successivamente coinvolgendo tutto il patrimonio edilizio pubblico, attraverso la sinergia tra le risorse a disposizione dell'Amministrazione, gli strumenti di incentivazione gestiti dal Gse, come quello del Conto Termico, e il coinvolgimento di operatori e risorse private con le gare di fornitura energia".

