L'assessore Tamajo: «Portiamo 26 aziende siciliane al Big 5 di Dubai». Ecco quali sono

Dal 5 al 6 dicembre 26 aziende siciliane del «Sistema Casa» saranno presenti alla fiera «Big 5» di Dubai, l'evento più grande e influente per il settore delle costruzioni con il suo hub globale negli Emirati Arabi Uniti che rappresentano una porta tra Oriente e Occidente.. Si tratta delle imprese selezionate tra quelle che hanno risposto all’avviso pubblicato dall’assessorato regionale alle Attività produttive lo scorso maggio, nel quadro delle attività dell’Azione 3.4.1 «Progetti di promozione dell’export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale» del Po Fesr 2014/2020.

Obiettivo del bando era selezionare le realtà siciliane interessate a partecipare, in presenza, ad alcune manifestazioni fieristiche internazionali tra il 2022 e il primo bimestre 2023. L'intervento del dipartimento delle Attività produttive coprirà le spese relative all’affitto dell’area espositiva, all’allestimento e all’arredamento di base degli stand, all’iscrizione nel catalogo della manifestazione.

«Grazie al sostegno della Regione - sottolinea l’assessore alle Attività produttive, Edy Tamajo - alle realtà imprenditoriali della nostra Isola offriamo vetrine importanti e nuove opportunità di promozione, in un momento di ripartenza dell’economia dopo gli anni difficili della pandemia. Fare conoscere i nostri prodotti e le nostre competenze in contesti internazionali di primo piano, come quello della manifestazione nel Paese arabo, è necessario per la crescita di tutti i nostri comparti produttivi».

Il «Big 5» di Dubai è una delle principali rassegne globali nella quale si danno appuntamento espositori nazionali e internazionali dei settori arredamento per la casa, materiali per edilizia, ceramica, attrezzature, tecnologia e costruzioni. È il più grande evento focalizzato su queste tematiche in Medio Oriente, Africa e Asia meridionale; si svolge ogni anno e attrae oltre 67.000 professionisti del settore.

Ecco la lista delle aziende:

1) COLORIFICIO ATRIA SRL: Partanna (TP); 2) PAVIMENTI FOGAZZA SRL: Bagheria (PA); 3) I MARMI E LE PIETRE SRL: Cianciana (AG); 4) BOSELLO SRL: Siracusa; 5) MAZZARA ANTONINO Lav.Artigianale marmi: Custonaci (TP); 6) PIRRERA SRL: Agrigento; 7) E. PIRRERA & C SNC: Favara (AG); 8) LA FAUCI ROCCO & C. SNC: Valdina (ME); 9) SETTIPANI SRL: Alcamo (TP); 10) SICILIA INTARSI di D'Antone G.e R. snc: Catania; 11) PIETRACOLATA SRLS: Belpasso (CT); 12) CLASSIMO SRL: Belpasso (CT); 13) MARTINA CIACCIO SRLS: Palermo; 14) 3B SRL: Melilli (SR); 15) ASCOT INDUSTRIAL SRL: Gela (CL); 16) OROGRAFIE SRL: Catania; 17) SYFAR SRL: Acquedolci (ME); 18) ROMANO PAVIMENTI SAS: Belpasso (CT); 19) ENERGICAMENTE SRL: Favara (AG); 20) MACS SRL: Palermo; 21) FN GROUP SRLS: Marsala (TP); 22) CARUSO HANDMADE di Caruso Carlo&C snc: Palermo; 23) CHROMAME NANO TECH: Marsala (TP); 24) PALUMBO GIUSEPPE (IDEART): Caltanissetta; 25) ALVERGROUP SRL: Belpasso (CT); 26) ALLFIX ITALIA SRL: Ragusa.

