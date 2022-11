Siracusa, mobilitazione per la raffineria Isab-Lukoil. E da Roma il ministro Urso: «Troveremo soluzione, è un'asset di interesse nazionale»

Lo slogan che all’inizio del corteo era “Lavoro, salute, legalità”, è arrivato: “Lavoro, lavoro, lavoro”. Salute e legalità, come troppo spesso accaduto in settant’anni di industrializzazione da queste parti, sono rimaste per strada. Ma stavolta è solo un dettaglio fonetico. La manifestazione che stamattina, 18 novembre, ha portato per le strade di Siracusa migliaia di persone (non solo lavoratori, ma anche studenti e rappresentanti del mondo dell’impresa) per la salvezza del polo industriale, nelle richieste è andata oltre perfino alla contingente crisi Isab-Lukoil: “Piani industriali di riconversione energetica e progetti di decarbonizzazione da parte dei governi nazionale e regionale”.

In ballo 10mila posti di lavoro messi a rischio da una crisi incipiente che investe tutti gli stabilimenti dell’area, a prescindere dal rischio più imminente, che è la chiusura, che il governo sta cercando di scongiurare attraverso le garanzie Sace per riaprire i finanziamenti, delle raffinerie Isab-Lukoil.

“Credo che stamattina – ha detto Roberto Alosi, segretario generale Cgil Siracusa - si sia data una rappresentazione importante di quanto sia pericoloso il momento che attraversiamo e nello stesso momento di come possa rappresentare una opportunità per lo sviluppo industriale del territorio. L’emergenza Isab-Lukoil – ha aggiunto - va sicuramente risolta, ma qui in gioco c’è la sopravvivenza del nostro distretto industriale e con esso non solo il presente ma il futuro della provincia. Un futuro che guarda alla rigenerazione industriale, alla riconversione energetica, alla decarbonizzazione: candidiamo il nostro polo a essere un hub strategico per il futuro energetico. Vogliamo riacquistare il protagonismo del territorio, rispetto a governi nazionale e regionale, che hanno sinora trascurato, se non mortificato la nostra comunità”.

Vera Carasi, segretaria generale Cisl ha detto: “Questo territorio vuole continuare a esistere. Da questa piazza, dalla vostra partecipazione vuole dire che il mondo del lavoro c’è e vuole continuare a esserci. Lo dobbiamo alle nostre famiglie e ai nostri figli che oggi hanno camminato con noi. Il nostro polo industriale – ha aggiunto - è storia, presente e futuro del territorio. L’economia di questo territorio è stata costruita pezzo dopo pezzo in questi settant’anni. Chi non comprende che mettere a rischio l’esistenza di quell’area significa colpire l’economia di ognuno di noi, o ci è ci fa. Non permetteremo a nessuno di giocare col presente dei lavoratori e con il futuro di tutti noi”.

L’intera zona industriale, da Siracusa a Augusta, passando per Priolo e Melilli, si è fermata. Tre ore di assemblea retribuita al personale che ha preso parte della mobilitazione generale, in considerazione delle “le ragioni sottese” dello sciopero, è stato l’atteggiamento “conciliante” delle aziende nei confronti dello sciopero di oggi. D’altronde anche le imprese erano rappresentate sotto lo striscione di Confindustria.

Cgil e Cisl sono scese in corteo per le strade del capoluogo, da piazzale Marconi fino alla sede della Prefettura, in piazza Archimede. Uil nel frattempo organizzava un presidio sotto il ministero delle Imprese e del Made in Italy dove nel frattempo si svolgeva il tavolo ministeriale per l’emergenza Isab-Lukoil.

Qui il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, ha assicurato - al termine dell'incontro che saranno perseguite «tutte le strade a partire da un ulteriore confronto con il sistema bancario» su ulteriori garanzie della Sace, ma non si esclude nemmeno la nazionalizzazione con «l'intervento diretto dello Stato». Un’altra strada è «confrontarsi in Europa per una eventuale proroga dell’embargo al petrolio (per ora fissato al 5 dicembre) come è stato concesso ad altri paesi» o un’acquisizione con l’uso del golden power per garanzie occupazionali.

«Abbiamo preso l’impegno a rivederci entro metà dicembre con delle soluzioni che noi pensiamo di poter mettere in campo per quella data - ha concluso Urso affermando che «l'impianto di Priolo è un asset strategico per la nostro sistema produttivo per la nostra filiera industriale del settore chimico in modo specifico e quindi è un interesse nazionale».

il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani - che era presente al ministero - ha detto che è stato un incontro «interlocutorio ma molto molto molto importante» anche se «grande assente è il mondo bancario». «Il governo ha garantito, con grande senso di responsabilità, che la vicenda non potrà che trovare una soluzione e questo rasserena il governo regionale sul mantenimento dei posti dell’indotto», ha proseguito giudicando «opportuna l’iniziativa del ministro di interloquire con Abi, con l’intera associazione bancaria italiana».

