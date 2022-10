Snam: Ies rileva 5 impianti a biogas per 30 milioni di euro

MILANO, 25 OTT - Snam ha rilevato 5 impianti per la produizione di biogas agricolo in Veneto e in friuli Venzia Giulia tramite Ies Biogas, controllata di Snam4Environment, società del gruppo Snam attiva nel settore del biometano e dell'economia circolare. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che gli impianti con potenza da 1 MWe isono situati nelle province di Udine, Pordenone, Venezia e Padova. Obiettivo dell'acquisizione, il cui valore complessivo è di circa 30 milioni di euro, è di "convertire i cinque impianti di biogas agricolo (che attualmente producono energia elettrica) a biometano, raggiungendo la capacità produttiva di circa 500 metri cubi standard (Smc) per ciascuno. "Attraverso la valorizzazione di reflui zootecnici, scarti agricoli e colture di secondo raccolto - spiega Snam - gli impianti produrranno a regime oltre 22 milioni di Smc l'anno di biometano".

