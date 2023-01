Snam: nel 2022 utile netto sopra 1,13 miliardi, 1,1 nel 2023

MILANO, 19 GEN - Snam chiude il 2022 con un utile netto "uguale o superiore a 1,13 miliardi di euro" dopo partite non ricorrenti per quasi 50 milioni di euro e stima di chiudere il 2023 con 1,1 miliardi di euro. Lo si legge nelle stime del Piano Strategico 2022-2026 in cui vengono indicati investimenti per 1,9 miliardi nel 2022, che saliranno a 2,12 miliardi nell'anno in corso. Quanto all'attività regolata (Rab), salirà da 21,4 a 22,4 miliardi di euro.

