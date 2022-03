Snam: utile 2021 batte stime a 1,2 miliardi, ricavi +10%

MILANO, 17 MAR - Snam ha chiuso il 2021 con ricavi in crescita del 10,2% oltre 2,98 miliardi di euro, mentre l'utile netto è salito del 4,6% a 1,21 miliardi di euro. Un dato, quest'ultimo, migliore delle stime del gruppo, ferme a 1,17 miliardi. In progresso del 6,8% a 1,3 miliardi gli investimenti in sicurezza e diversificazione delle forniture, così come il dividendo, salito del 5% a 26,2 centesimi per azione, in linea con quanto previsto nel Piano. Confermata per l'anno in corso la stima di un utile netto a 1,1 miliardi di euro. Si tratta di risultati che, secondo l'amministratore delegato Marco Alverà, "registrano una crescita di tutti i principali indicatori e un utile netto superiore alla guidance" e "sono il frutto del lavoro compiuto in questi anni da tutta la squadra per rafforzare ulteriormente la posizione di Snam quale azienda leader in Europa nel trasporto e nello stoccaggio di gas naturale". In particolare l'infrastruttura del gruppo "dimostra la propria centralità anche in queste settimane, nelle quali stiamo lavorando in coordinamento con le istituzioni europee e nazionali e l'autorità di regolazione per contribuire agli sforzi in atto per sviluppare ulteriormente gli stoccaggi e la capacità di rigassificazione". "Grazie alla solidità del core business, all'impegno nella transizione energetica, alla continua ottimizzazione della gestione finanziaria e alla qualità delle sue persone - prosegue Alverà - Snam è ben posizionata per continuare con successo il proprio percorso di sviluppo sostenibile di lungo periodo, anche in questo complesso contesto geopolitico e macroeconomico". Obiettivo del Gruppo è infatti "coniugare l'attenzione alla sicurezza e alla diversificazione degli approvvigionamenti con l'impegno nella transizione energetica e nei fattori Esg".

