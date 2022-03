Sogei:Ag.Entrate,dopo blocco provvedimento e proroga termini

ROMA, 31 MAR - Dopo il malfunzionamento di ieri dei portali di Sogei, l'Agenzia delle Entrate comunica che provvederà a emanare "un provvedimento di irregolare funzionamento degli uffici". In virtù di questa norma -si legge-qualora gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente "a causa di eventi di carattere eccezionale, non riconducibili a disfunzioni organizzative dell'Amministrazione stessa, i termini di prescrizione e di decadenza e quelli di adempimento riguardanti le imposte e le tasse a favore dell'erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati".

