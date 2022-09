Sonatrach, in grado di fornire all'Italia il gas promesso

MILANO, 21 SET - Il gruppo energetico statale algerino Sonatrach conferma la sua capacità di fornire all'Italia i quantitativi di gas promessi. "Sonatrach rassicura i suoi clienti italiani sulla sua capacità di fornire i volumi contrattuali nell'intero periodo di durata dei contratti", ha dichiarato il ceo Toukif Hakkar in un'intervista di cui riferisce Bloomberg. Quest'anno Sonatrach fornirà all'Italia 25,2 miliardi di metri cubi di gas, ha detto Hakkar, di cui 21,6 miliardi effetto di impegni contrattuali e 3,6 miliardi sul mercato spot. Lo scorso anno, secondo i dati di Snam, l'Algeria aveva esportato in Italia 20,9 miliardi di metri cubi di gas. Al momento le consegne all'Italia si attestano a 17,8 miliardi di metri cubi, il 17% in più degli impegni contrattuali.

