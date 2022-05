Spread Btp-Bund: chiude in rialzo a 200,4 punti

MILANO, 06 MAG - Chiusura in rialzo per il differenziale tra Btp e Bund, a 200,4 punti, rispetto ai 199,5 punti del giorno precedente. Nella seduta si è mantenuto quindi sui livelli del maggio 2020, arrivando poco dopo le 16.30 fino a 202,3 punti. Il rendimento del decennale italiano ha terminato al 3,134%, sui valori di fine 2018, salendo quindi nel confronto con il 3,036% del giorno prima. In giornata ha fatto segnare un picco al 3,160% poco dopo le 17.

