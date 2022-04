Spread Btp-Bund: chiude in rialzo verso 165 punti

MILANO, 05 APR - Il differenziale tra Btp e Bund ha chiuso a 164,7 punti, in forte rialzo (+8,4%) rispetto ai 156,5 punti della chiusura del giorno precedente, oltre che ai 154 dell'apertura di seduta. Del resto è stata elevata la tensione sui titoli di Stato, in vista delle future mosse delle banche centrali e guardando ai possibili impatti di nuove sanzioni alla Russia. Il rendimento del decennale italiano è salito (+19,2%) al 2,255%, da confrontare col 2% del giorno prima, che era rimasto stabile a inizio giornata. Meno consistente la crescita in Germania (+10,8%) allo 0,609% e in Grecia (+5,2%) al 2,632%, mentre è stata forte in Francia (+14,9%) all'1,148%.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA