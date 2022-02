Spread Btp-Bund: è sceso sotto 160 punti

MILANO, 17 FEB - Continua a scendere lo spread Btp-Bund, arrivato a 159,7 punti, dopo un'apertura a 164 punti e la chiusura del giorno prima a 163 punti, dopo la diffusione del Bollettino economico della Bce e le parole di Pablo Hernandez de Cos, membro del Consiglio direttivo, che ha parlato di una normalizzazione sul 2% per l'inflazione e evidenziato come "la Bce non debba costituire un'ulteriore fonte di incertezza, ma piuttosto mantenere una direzione chiara, graduale e predicibile" senza dimenticare l'impatto che le sue mosse possono avere sulla frammentazione finanziaria, visibili dallo spread. Il rendimento del decennale italiano è sceso all'1,859% rispetto all'1,91% del giorno prima e all'apertura di questa giornata, all'1,907%. In calo anche il Bund tedesco allo 0,263%.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA