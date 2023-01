MILANO, 13 GEN - Lo spread fra Btp e Bund tedesco è in calo a 182 punti base in avvio di giornata, dopo aver fatto un passo in avanti in apertura, rispetto ai 183 della chiusura di giovedì. Il titolo di Stato italiano con scadenza 10 anni segna un rendimento del 3,95%.

