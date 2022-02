Spread Btp-Bund: in calo sotto 162 punti

MILANO, 17 FEB - Il differenziale tra Btp e Bund è a 161,8 punti, in calo rispetto sia alla chiusura del giorno precedente, a 163 punti, che all'apertura di seduta, a 164 punti. Ha toccato finora un minimo a 161,6 punti alle 10 e un massimo a 165,5 punti intorno alle 8.15. Il rendimento del decennale italiano è all'1,882%, in discesa rispetto all'1,91% del giorno prima e all'apertura di questa giornata, all'1,907%. Il Bund tedesco è allo 0,265%. La Bce intanto, nel Bollettino economico, ha parlato di variazioni modeste dei tassi Ue a 19, che "potrebbe riflettere un certo miglioramento della propensione al rischio, in un contesto caratterizzato dall'attenuarsi dei timori per la variante Omicron".

