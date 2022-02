MILANO, 17 FEB - Avvio di giornata in lieve rialzo per lo spread tra Btp e Bund che segna 164 punti bas e a fronte dei 163 della chiusura di ieri mentre i tassi sono in calo. Il rendimento del titolo decennale italiano stamane si ferma 1,907% a fronte dell'1,91% di ieri

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA