Spread Btp-Bund: resta alto, a 175 punti base a metà seduta

MILANO, 24 FEB - Spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni a 175 punti base a metà giornata, dopo una partenza sopra quota 176. Con i rendimenti di tutti i titoli di Stato occidentali in calo per acquisti degli operatori a proteggersi dal crollo delle Borse, il tasso del prodotto del Tesoro è all'1,88%, dopo avere superato quota 1,9% in avvio. Complessivamente stabile poco sotto l'11% il bond russo a 10 anni, mentre il titolo ucraino è cresciuto di oltre 600 punti base, al 21%.

