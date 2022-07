Spread Btp-Bund: sale a 213 punti base

MILANO, 14 LUG - In una giornata di forte tensione per tutti i titoli di Stato europei e soprattutto per i Paesi storicamente sotto la pressione della speculazione, prosegue il rialzo dello spread tra Btp e Bund: guardando anche alle tensioni politiche, il differenziale a metà giornata viaggia sui 213 punti base, sui livelli di fine giugno. Notevole la corsa del rendimento del prodotto del Tesoro al 3,36%, con un aumento di 23 punti base anche in questo caso ai massimi dalla fine del mese scorso.

