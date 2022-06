Spread Btp-Bund sale ancora e chiude a 241,9 punti

MILANO, 14 GIU - Sale ancora lo spread fra Btp e Bund e chiude in rialzo a 241,9 punti base (dai 238 della chiusura di lunedì e dei 235 dell'avvio), come a maggio 2020. Il rendimento del decennale italiano si porta al 4,16% sui livelli di fine dicembre 2013. Pur avendo registrato una discesa a 231 punti nel corso della giornata (col rendimento calato al 3,91%) non è venuta meno la tensione registrata nelle ultime sedute sull'onda del mancato annuncio, giovedì scorso, di un piano della Bce a difesa dei titoli di Stato dei paesi periferici dell'eurozona.

