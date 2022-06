Spread Btp Bund: si allarga ancora e chiude a 206 punti

MILANO, 02 GIU - Si è ampliato ancora lo spread fra Btp e Bund. Il differenziale fra il rendimento del titolo di Stato italiano e l'equivalente tedesco ha chiuso a 206 punti base, a ridosso del massimo raggiunto il 9 maggio a 206,9. Rispetto a un mese fa è ormai aumentato il rendimento del Btp decennale, arrivato al 3,29% (quello del Bund è all'1,23%). In un movimento comune di discesa dei prezzi dei bond governativi, in vista degli interventi delle banche centrali sui tassi di interesse, la pressione investe in modo più deciso i titoli di Stato di un Paese ad alto debito come l'Italia, in attesa della stretta monetaria della Bce.

