Spread: Gros-Pietro, a questi livelli è gestibile

TORINO, 04 GIU - "Lo spread a questi livelli è perfettamente gestibile. L'aumento che ha avuto negli ultimi tempi credo che sia riconducibile all'atteggiamento delle banche centrali e anche della Banca Centrale Europea verso una politica meno accondiscendente". Così il presidente di Intesa Sanpaolo Gian Maria Gros-Pietro a margine di un incontro del Festival Internazionale dell'Economia. "L'aumento dei tassi, che si profila, colpisce e appesantisce di più i Paesi con alto indebitamento e su questo l'Italia si distingue per un indebitamento elevato in assoluto e anche rispetto al Pil. Non dobbiamo dimenticare che il modo migliore per ridurre l'onere del debito e quindi anche il rapporto tra debito e Pil è la crescita e quindi fare crescere il denominatore. Questo deve essere il nostro obiettivo facilitato anche dal Pnrr". Gros-Pietro ha ricordato che Intesa Sanpaolo "mette a disposizione di imprese e famiglie nei confronti del pnrr 400 miliardi che è circa il doppio di quello che viene messo a disposizione dall'Europa. e dà anche un aiuto alle imprese e alle famiglie per scegliere quei tipi di azione che sono più facilmente ed efficacemente effettuabili quindi finanziamento e assistenza all'operatività".

