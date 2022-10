Spread: tasso Btp chiude in forte ribasso al 4,22%

MILANO, 03 OTT - Giornata di fortissimo calo per i rendimenti dei titoli di Stato europei e in particolare per quelli italiani: dopo i continui rialzi dell'ultimo periodo, il tasso del Btp a 10 anni ha chiuso al 4,22%, con un crollo di 27 punti base rispetto all'avvio di seduta. Ridotto anche lo spread nei confronti del Bund tedesco a pari scadenza, che sui mercati telematici ha concluso a quota 231 contro i 240 'basis point' della partenza.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA