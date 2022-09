Stellantis: 200 milioni per Sochaux, la fabbrica del futuro

SOCHAUX, 05 SET - È giunto quasi a regime il rilancio dello storico stabilimento Stellantis di Sochaux (Francia), dove in 110 anni si sono prodotti oltre 24 milioni di veicoli, per lo più a marchio Peugeot. Con un investimento di 200 milioni di euro, previsti nel piano 'Sochaux 2020-2022', la fabbrica è in grado di produrre già ora 1.000 vetture al giorno, per salire a quota 1.200. Basato sulla piena automazione del ciclo produttivo, dalla logistica delle componenti al controllo della qualità, in cui il Gruppo ha registrato un miglioramento, l'impianto è dedicato ai modelli 3008 e 5008 della Peugeot. "Sochaux - ha spiegato il responsabile mondiale della Manifattura del Gruppo Arnaud Deboeuf - è destinato a diventare un modello e un punto di riferimento per Stellantis nel mondo". Un modello destinato quindi a prendere piede anche in Italia negli impianti di Melfi, Mirafiori, Cassino e Pomigliano d'Arco. Alla base del progetto 'Sochaux 2022' c'è l'obiettivo di trasformare l'impianto nello "stabilimento più efficiente d'Europa per la produzione di Suv multi-energy", ha indicato Deboeuf sottolineando che "sono serviti cinque anni di duro lavoro per creare, progettare e implementare la nuova organizzazione del flusso di lavoro alla base della più importante trasformazione dal 1930 a oggi".

